IMF'den Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ve Rusya'nın IMF'den yardım isteyen ülkeler arasında yer almadığını açıkladı.





Thomsen, IMF web sitesinde yer alan blog yazısında, "Euro bölgesi liderlerinin euroyu istikrara kavuşturmak için gerekenleri yapma konusundaki kararlılığı hafife alınmamalı." dedi.





DESTEK HAYATİ DEĞERDE





IMF, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı güçlü bir bölgesel tepki için euro bölgesinin mali kurallarının gevşetilmesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan desteğin kritik olduğuna dikkati çekti.





IMF üye ülkelere Korona salgını sebebiyle 1 trilyon dolarlık kaynak ayırdığını açıklamıştı.