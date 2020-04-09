IMF'den Türkiye açıklaması: Temas halindeyiz

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyayı pençesine alan koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye de dahil olmak üzere tüm üye ülkelerle temas halinde olduğunu açıkladı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Perşembe günü açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF'ye yönelik eleştirilerine ilişkin değerlendirmesi de soruldu. Georgieva yanıt olarak, "Aslında Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı bir temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.





IMF'nin izlenecek politikalar konusunda tüm üyelerle istişarelerde bulunduğunu kaydeden Georgieva, "Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı ilişkimizi sürdüreceğiz. Biz tüm üyelerimiz için buradayız" diye konuştu.





Koronavirüs krizinin ekonomi üzerindeki mevcut ve gelecekteki olası etkilerine ilişkin olarak Georgieva, "Büyük Bunalım'dan bu yana en büyük ekonomik bozulmayı bekliyoruz" diye konuştu. Georgieva, yalnızca birkaç ülke haricinde tüm ülkelerin gelirlerinin düşeceği uyarısında bulundu. IMF Başkanı, dünya hükümetlerini hane ve işletmelere "cankurtaran" olmaya çağırdı.