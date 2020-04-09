Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den Türkiye mesajı /09 Nisan 2020 19:20

IMF'den Türkiye mesajı

Her üye ülke gibi Türkiye’yle de temas halinde olduklarını kaydeden Uluslararası Para Fonu Başkanı, „Türkiye de dahil olmak üzere her ülkeyle yapıcı ilişkimizi sürdüreceğiz“ açıklamasında bulundu.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyayı pençesine alan koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye de dahil olmak üzere tüm üye ülkelerle temas halinde olduğunu açıkladı.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF'ye yönelik eleştirilerine ilişkin değerlendirmesi de soruldu. Georgieva yanıt olarak, "Aslında Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı bir temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

IMF'nin izlenecek politikalar konusunda tüm üyelerle istişarelerde bulunduğunu kaydeden Georgieva, "Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı ilişkimizi sürdüreceğiz. Biz tüm üyelerimiz için buradayız" diye konuştu.

Koronavirüs krizinin ekonomi üzerindeki mevcut ve gelecekteki olası etkilerine ilişkin olarak Georgieva, "Büyük Bunalım'dan bu yana en büyük ekonomik bozulmayı bekliyoruz" diye konuştu. Georgieva, yalnızca birkaç ülke haricinde tüm ülkelerin gelirlerinin düşeceği uyarısında bulundu. IMF Başkanı, dünya hükümetlerini hane ve işletmelere "cankurtaran" olmaya çağırdı.
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