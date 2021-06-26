Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den Türkiye'ye 6.4 milyar dolar geliyor /26 Haziran 2021 14:10

IMF'den Türkiye'ye 6.4 milyar dolar geliyor

Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düşmesinin ardından, Uluslararası Para Fonu (IMF), üye ülkelere ayırdığı 650 milyar dolarlık paradan 6,4 milyar doları Türkiye'ye aktaracak.

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IMF İcra Kurulu, ağustos ayı itibariyle Merkez Bankası brüt rezervlerine 6.4 milyar dolar ekleyecek ancak net rezerv ekside olmaya devam edecek.

Kristalina Georgieva başkanlığındaki kurulun 25 üyesi kararı onaylarken, esas amaç salgın ile mücadelede ülkelere kaynak sağlamak.

Teklifin son olarak 190 üye ülkenin maliye bakanları ya da merkez bankası başkanlarının katılımıyla toplanacak guvernörler kurulunda nihai onayı alması bekleniyor.

650 milyar dolarlık IMF parası aktarımı, kurumun tarihinde üye ülkelere yaptığı en büyük kaynak aktarımı olacak. Küresel likiditeyi artırmayı hedefleyen IMF, esas olarak gelişen ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını çevirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Teklif, IMF ve Dünya Bankası’nın bu yılın nisan ayı başında yaptığı bahar toplantılarında gündeme gelmiş ve destek almıştı. IMF yönetiminde en fazla ağırlık sahibi ülke olan ABD de, teklife destek vermişti.

Önerinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye’ye ülke kotası doğrultusunda 6 milyar 370 milyon dolarlık IMF parası (SDR) aktarılacak. Bu para da TCMB brüt rezervlerine eklenecek.
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