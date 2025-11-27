IMF'ten Alman ekonomisi için kritik uyarılar!

Uluslararası Para Fonu (IMF), son dönemde sıkıntılar yaşayan Almanya ekonomisinin içinde bulunduğu duruma ilişkin resmi değerlendirmelerde bulundu.





Arka arkaya iki resesyon yılı yaşayan Almanya için IMF, 2025'te yüzde 0,2'lik düşük bir büyüme öngörüyor. 2026'da büyümenin yaklaşık yüzde 1, 2027'de ise yüzde 1,5 seviyesine ulaşması bekleniyor.





DW Türkçe'nin haberine göre bu beklentilerin Almanya için iyi seviyeler olduğuna dikkat çeken IMF ekonomisti Kevin Fletcher, "Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi" diyerek gevşek mâli politikanın getirdiği ekonomik ivmenin doğru zamanda geldiğini ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını dile getirdi. Almanya son yıllarda diğer sanayileşmiş ülkelerin gerisinde kalmıştı.





IMF ayrıca, Almanya'nın borç freni reformunun, ülkeye yeniden daha yüksek bir büyüme oranı sağlama fırsatı sunduğunu açıkladı. Altyapı yatırımları ve Alman ordusunun modernizasyonu için uzun süredir planlanan değişikliklerin kapsamına dikkat çeken IMF, bu kaynakların ekonomik verimliliği artıracak şekilde ve yapısal reformlarla desteklenerek kullanılması gerektiğini vurguladı.





"Merz'in başarısı ekonomiye bağlı"

Mayıs ayından bu yana görevde olan koalisyon hükümetinin ekonomik olarak iyi bir başlangıç yaptığı değerlendirmesinde bulunan IMF ekonomistine göre, nihai değerlendirme için ise henüz erken. Başbakan Friedrich Merz'in hükümetinin başarısının reform planlarının uygulanmasına bağlı olacağını savunan Fletcher'e göre, emeklilik politikalarında atılacak adımlar kritik öneme sahip.





Merz ise ekonomik büyüme konusunda bir trend değişimi gözlemlediğini ifade etmiş bulunuyor. Hükümetin şirketleri rahatlatacak birçok önlem aldığını belirten Başbakan, reformların etkisinin zamanla görüleceğini ifade etti.





Merz, Ocak ayında yürürlüğe girecek enerji maliyetlerindeki düşüş ve amortisman kurallarına atıfta bulunarak artan konut talebi ve taahhüt edilen yatırımların büyüme için olumlu işaretler olduğunu belirtti.





IMF: Bürokrasiyi azaltın, mültecileri değerlendirin

IMF'ye göre, devletin ek yatırımlarının yanlış kullanılması potansiyel bir risk oluşturuyor. Bu bağlamda, örnek olarak restoranlarda uygulanan KDV indirimini eleştiren IMF, buna benzer önlemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.





IMF, federal hükümetin büyümeyi artıracak reformları hayata geçirirken, harcamaları artıracak önlemlerden kaçınması gerektiği görüşünde. Kuruluş, aksi takdirde düşük verimlilik artışı ve yaşlanan nüfus nedeniyle orta vadeli ekonomik perspektiflerin zayıf kalacağı uyarısında bulundu. IMF, dijitalleşmenin artırılmasını, start-up’lara teşvik verilmesini, inovasyonun desteklenmesini ve bürokrasinin azaltılmasını önerdi. İşgücü piyasasında ise kadınlar, yaşlılar ve mültecilerin daha etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.





Aynı zamanda Brüksel'de yapılması gereken işler olduğuna dikkat çeken IMF, Avrupa Birliği (AB) genelinde sermaye ve enerji piyasalarının daha uyumlu hale getirilmesi ve Avrupa iç pazarındaki ticari engellerin sayısının azaltılmasının sadece Almanya'ya değil tüm AB ülkelerine fayda sağlayacağı görüşünde. Alman ihracat sanayisi ürünlerinin büyük çoğunluğunu hâlâ Avrupa ülkelerine satıyor.