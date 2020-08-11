Samanyolu Haber /Gündem / "IMF'ye borç verebilecek güçteydik, şimdi IBAN dağıtıyoruz" /11 Ağustos 2020 09:55

"IMF'ye borç verebilecek güçteydik, şimdi IBAN dağıtıyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisi eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Babacan, "Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var." dedi

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Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ekonomi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, ''Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan(Ali Babacan) ‘bu borcu verelim mi’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor" dedi.

DEVA Genel Başkanı Babacan da sosyal medya hesabından Erdoğan'a yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IMF tespitine katıldığını yazan Babacan, "Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var." ifadelerini kullandı. Babacan ayrıca ders vermediklerini ekonomi düze çıksın diye öneri sunduklarını belirtti.

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