Samanyolu Haber /Ekonomi / 'IMF'ye gidelim mi?' anketi: Fakirleşen halk ne diyor? /05 Mayıs 2020 11:37

'IMF'ye gidelim mi?' anketi: Fakirleşen halk ne diyor?

Covid-19 salgını küresel ekonomiyi derinden etkilerken gözler Türkiye’nin bu krizde ne yapacağına çevrildi. Türk hükümeti Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yardım almaya karşı olduğunu açıklamıştı. Peki, Türkiye’de halk IMF’den borç alınması konusunda ne düşünüyor?

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İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yaptığı ankete göre halkın yüzde 69’u IMF’den borç alınmasına karşı. Yüzde 31 ise IMF’den borç alınmasına destek veriyor.

Euronews'te yer alan habere göre İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Türkiye çapında 12 ilde bin 537 kişinin katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını Türkiye Raporu açıkladı. “Koronavirüs’ün yaratmış olduğu ekonomik etkileri azaltmak adına IMF’den borç alınmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 30,8’i borç alınması gerektiği cevabını verirken geriye kalan yüzde 69,2’si bu fikre sıcak bakmıyor.

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