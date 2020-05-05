'IMF'ye gidelim mi?' anketi: Fakirleşen halk ne diyor?

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yaptığı ankete göre halkın yüzde 69’u IMF’den borç alınmasına karşı. Yüzde 31 ise IMF’den borç alınmasına destek veriyor.





Euronews'te yer alan habere göre İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Türkiye çapında 12 ilde bin 537 kişinin katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını Türkiye Raporu açıkladı. “Koronavirüs’ün yaratmış olduğu ekonomik etkileri azaltmak adına IMF’den borç alınmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 30,8’i borç alınması gerektiği cevabını verirken geriye kalan yüzde 69,2’si bu fikre sıcak bakmıyor.



