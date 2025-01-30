İMO'dan Kartalkaya raporu: Facia için tüm şartlar hazırdı





BİRİNCİL SORUMLULUK KİMDE?





'FACİA İÇİN TÜM ŞARTLAR HAZIRDI'

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ahmet Onur Özergene, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangın felaketine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.Bolu İnşaat Mühendisleri Odası temsilcilerinin gözlemleri, hukukçuların gözlemleri ve uzman öğretim görevlilerinin de içerisinde yer aldığı bir komisyon tarafından hazırlanan 6 sayfalık “Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel Yangını Değerlendirme Raporu”nu anlatan Özergene, kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.Raporun hazırlanma aşamasında cezai ve hukuki sorumluluklar için hukukçulardan destek aldıklarının altını çizen Özergene, "Raporun sonuç kısmında bu işin birincil sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu bilgisine ulaşmış bulunuyoruz. Raporumuzda da buna değindik. Ama tabii ki asıl olan bizim değerlendirmemiz, neler yapılması gerekiyordu, bu küçük yangın olayı nasıl böyle bir faciaya dönüştü bunun değerlendirmesini yapmak oldu" ifadelerini kullandı.Raporda yangın güvenlik sistemine ilişkin tespit edilen eksiklikleri anlatan Özergene, şunları söyledi: "Orada çalışan personelin bu konularda ilgili eğitim almasından, denetlemelerin yapılıp yapılmamasından, binanın mimari olarak yangın kaçış hollerinin, yangın merdivenlerinin doğru tasarlanmış ve doğru uygulanmış, daha sonra denetlenip öyle olduğunun görülüp görülmemesinden kaynaklı çok fazla problemin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Yangın, alarm sistemlerinin devrede olmadığından ya da hiç olmamasından kaynaklanıyor. Bina büyüklüklerine göre yangın merdivenleri sayısı yönetmeliklerle bellidir. Bunların doğru yapılıp yapılmadığı, o yangın merdivenlerine ulaşımın sağlanıp sağlanmadığı, yangın merdivenlerinin koruma altında olması gerekiyor. Yangın kapılarının olması gerekiyor. Bunların hiçbirinin olmadığı görülüyor."Otelin yangın kaçış merdiveninde mevzuata aykırı olarak elektrik şaftı ve pano gibi unsurların yer aldığını ve bunların yangın anında merdiveni kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden Özergene, "İnsanlar ne yangından haberdar olabildiler, haberdar olanlar yangın merdivenlerine ulaşamadı. Ulaşsa da bir anlamı yoktu. Çünkü orası da diğer merdivenler gibi yanıyordu. Onlar zaten yanıcı maddeler. Bunların yangına çok dayanıklı olması gerekiyordu. Bunların hiçbiri yoktu. Faciaya dönüşmesi için tüm şartlar hazırdı aslında. Sadece böyle küçük bir kazayı bekliyordu" diye konuştu.