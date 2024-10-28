İmralı’daki Öcalan görüşmesinde neler konuşuldu?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından başlayan süreç, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcası Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaretiyle devam etti. Ziyareti gerçekleştiren Ömer Öcalan, X hesabı üzerinde yaptığı paylaşımla görüşmeyi duyurdu ancak şimdiye kadar içeriğine ilişkin detay vermedi. İmralı ziyareti beraberinde çok sayıda iddiayı da gündeme getirdi.





Mezopotamya Haber Ajansı'nda (MA) yer alan habere göre, DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmede 3 madde öne çıktı.





Kaynaklara göre Ömer Öcalan 23 Ekim’de tek başına Ada’ya gitti. Görüşme aile ziyareti olarak gerçekleşti. Bir buçuk saati aşkın yapılan görüşmede PKK lideri Abdullah Öcalan sistemsel, politik, tarihsel ve toplumsal konular ile güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.





Öcalan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları önemli bulduğunu ve olanakların oluşması durumunda sorunun barışçı, demokratik yollarla çözüme gücüne sahip olduğunu ifade etti. Ancak yeni bir süreç gündeme gelmedi ve Öcalan'ın buna ilişkin bir değerlendirmesi olmadı. Devlet yetkilileri ile görüşme iddiası, Ömer Öcalan'ın ziyaretinde hiç gündem olmadı. Öcalan görüşmede 'garantör güç' ya da 'herhangi bir koşul' sunmadı.





MA'ya konuşan kaynaklar spekülasyonlara yol açmamak için görüşmenin içeriğinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade ederek hem Ömer Öcalan'ın hem de iktidarın açıklama yapması gerektiğini söyledi.



