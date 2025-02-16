İmralı heyeti Barzani ile görüştü

Barzani'nin ofisinde yapılan görüşmede İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç yer alıyor.



DEM Parti'den yapılan açıklamada görüşmenin 1 saat 45 dakika sürdüğü kaydedilirken, heyet yarın da Neçirvan Barzani ile görüşecek ardından Süleymani’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.