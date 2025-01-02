Samanyolu Haber /Gündem / İmralı heyeti bugün Bahçeli'ye görüşüyor /02 Ocak 2025 11:16

İmralı heyeti bugün Bahçeli'ye görüşüyor

Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

SHABER3.COM

DEM Parti Basın Bürosu, 28 Aralık Cumartesi günü İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreya Önder ve Pervin Buldan'ın bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmelere Ahmet Türk'ün de katılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir.

Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir.

İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır.

2 Ocak Perşembe günü için netleşen ziyaret programı şöyledir:

13:30 – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Yer: TBMM

15:00 – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Yer: TBMM"
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