İmralı heyeti - Erdoğan görüşmesi 3. kez gerçekleşti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan görüşmeye AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.



İMRALI HEYETİ: ”ATILMASI GEREKEN ADIMLARI KONUŞACAĞIZ”



İmralı Heyeti, Erdoğan ile görüşmeye giderken, Pervin Buldan; “Bu görüşme çok anlamlı ve önemli. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz” demişti



PKK’NIN “TÜRKİYE’DEN ÇEKİLME” AÇIKLAMASI SONRASI İLK GÖRÜŞME



Erdoğan ve İmralı heyeti, terör örgütü PKK’nın “Türkiye’den çekilme” kararı sonrası ilk kez görüştü. Bu, heyetin Erdoğan ile üçüncü görüşmesi oldu. Birinci görüşme 10 Nisan’da, ikinci görüşme ise 7 Temmuz’da gerçekleşmişti.



5-7 Mayıs tarihlerindeki 12. kongresinde fesih ve silah bırakma kararı alan, 11 Temmuz’da sembolik bir silah bırakma töreni gerçekleştiren PKK, 26 Ekim Pazar günü Kandil’de yaptığı açıklamayla yeni bir adım duyurdu. “Süreci ikinci aşamaya taşımak için” Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye’deki tüm güçlerinin ‘Medya Savunma Alanları’na geri çekilmeye başladığını açıkladı. Açıklamada, “geçiş hukuku” esas alınarak “demokratik entegrasyon yasalarının gecikmeden çıkarılması” istendi.



Öte yandan 10 Mart tarihinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan mutabakat ve entegrasyon sürecine dair çarşamba günü SDG’den önemli bir açıklama geldi. SDG, 3 tümen, 3 tugay ve genel kurmay komutasında yüzde 30 pay alarak ‘Suriye ordusuna’ entegrasyon konusunda HTŞ ile anlaştığı bildirdi. Ayrıca 70 kişilik bir komuta listesinin Uluslararası Koalisyon’a sunduğu aktarıldı.