İmralı heyeti Öcalan ile ne zaman görüşecek?

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan üç kişilik heyetin bu hafta İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor.





Heyette yer alacak isimler hafta sonunda belli oldu. Buna göre, AKP’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit bu hafta içinde İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşecek. Ziyaretin hangi gün yapılacağı henüz kesinleşmedi ancak TBMM Başkanlığı'nın parti temsilcilerinden 28 Kasım'a kadar görüş ve önerilerini iletmelerini istemesi nedeniyle, heyetin adaya 25-26 Kasım tarihlerinde gidebileceği belirtiliyor.





NTV'nin haberine göre, hazırlıklar MİT tarafından koordine edilirken, Yayman, Yıldız ve Koçyiğit'ten oluşan heyetin adaya deniz yolu ile değil helikopterle gitmesi bekleniyor.





Hatimoğulları: Fikir değiştirilmesini ümit ediyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden oluşan Yeni Yol grubu İmralı ziyareti için üye vermeme kararı almıştı.





DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay'da yaptığı açıklamada CHP'yi kararı yeniden değerlendirmeye çağırdı. Hatimoğlulları, "İmralı'nın dinlenmesi gerekiyordu, bir şart olarak ortaya konuldu. Öcalan'ın kendi örgütü de bir şart olarak ortaya koydu ve bu konu bugüne kadar geldi" dedi. CHP'nin gitmesini çok önemsediklerini belirten Hatimoğlulları, "Gitmemelerini bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuda ümit ediyoruz ki, komisyon hala adaya gitmedi, fikir değiştirilir" ifadelerini kullandı.





"Mutlaka bu sürecin içinde CHP olmalı" diyen Hatimoğlulları, "Bu görüşmeler AKP ile MHP ile yürütülen görüşmeler değil, devletle yapılan bir görüşmedir ve çatışanlar birbiriyle konuşur" şeklinde konuştu.





CHP, adaya gitmemeye Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması ve kayyım uygulamalarından vazgeçilmesi gibi adımların atılmamasını gerekçe göstermişti.





İmamoğlu'ndan İmralı açıklaması

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise partisinin kararını savundu. İmamoğlu, TBMM'de kurulan komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyarete üye vermeme kararıyla ilgili, "CHP olarak ilk günden beri Kürt meselesinin çözümünden yana olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak sürecin, milletin büyük kısmının onayını almayan biçim ve yöntemlerle sürdürülmesine katkı vermeyi doğru bulmuyoruz. Sürecin iktidar tarafından ciddiye alındığını gösteren demokratikleşme adımları atılmadıkça ve millet sürecin parçası kılınmadıkça, CHP sürece ihtiyatlı tutumunu sürdürerek katkıda bulunmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.





Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması paylaşıldı. İmamoğlu, açıklamasında, "Partimizin katılmamasının sebeplerinin iyi anlaşılması gerekmektedir" dedi.





Komisyon bilgilendirilecek

Öcalan ile komisyon adına gerçekleştirilecek görüşme kayıt altında alınacak ancak görüntüler yayınlanmayacak. Üç kişilik heyet İmralı dönüşünde görüşmeye ilişkin olarak komisyonu bilgilendirecek ve komisyonun dinleme mesaisi tamamlanmış olacak.





28 Kasım'dan itibaren de komisyonun hazırlayacağı nihai rapor için çalışmalar başlayacak.





Komisyonda AKP'den 22, CHP'den 11, DEM Parti'den beş, MHP'den dört, Yeni Yol Grubu'ndan üç, HÜDA PAR'dan bir, Yeniden Refah Partisi'nden bir, TİP'ten bir, EMEP'ten bir, Demokratik Sol Parti'den bir ve Demokrat Parti'den bir milletvekili ile toplam 51 üye bulunuyor.