İmralı Heyeti, Öcalan’ın mesajını açıkladı

Açıklamaya göre Öcalan, bir yıl önce başlatılan Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin ülkede çatışmasızlık ortamını güçlendirdiğini ve büyük tehlikelerin önüne geçilmesine katkı sağladığını dile getirdi.



Öcalan’ın, “Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır.” ifadelerine yer verildi.



Heyetin açıklamasında ayrıca, Öcalan’ın demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınması gerektiğini vurguladığı ve “27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz gibi, sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlıdır.” sözünü yinelediği aktarıldı.



Öcalan’ın, gelinen aşamada hukuksal adımların doğru biçimde tespit edilip hayata geçirilmesinin önemine işaret ettiği, son olarak da Cumhuriyet’in yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.