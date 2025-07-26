İmralı Heyeti'nin açıklamasında 'komisyon' vurgusu

Görüşmenin ardından DEM Parti'den bir açıklama geldi.





Açıklamada, Öcalan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve siyasi partilerle yapılan görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.





MECLİS KOMİSYONU VURGUSU

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından dün PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme üzere İmralı'ya gitti.Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşme yaklaşık üç buçuk saat sürdü.Açıklamada, "11 Temmuz'da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı" ifadeleri yer aldı.DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti.TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı.Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti.Selam ve saygılarımızla.DEM Parti İmralı Heyeti26 Temmuz 2025"