İmralı Heyeti'nin Adalet Bakanı ile görüşmesi ertelendi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 18 Nisan Cuma günü Bakan Tunç ile yapılacak görüşmenin yeni çözüm süreci bağlamında önemli olduğunu ifade etmişti.





Önder’e destek vermek üzere siyaset ve sanat camiasından birçok isim hastaneye gelirken, geçmiş olsun ziyaretinde bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a görüşmenin akıbetini sordu.





T24’ün haberine göre, Bakırhan, “Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelendi” yanıtını verdi.





İMRALI HEYETİ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Yeni çözüm süreciyle ilgili süreçte dikkat çeken bir diğer gelişme ise 10 Nisan’da yaşanmıştı. DEM Parti’nin İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 yıl aradan sonra yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu toplantıya AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın da katılırken DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.