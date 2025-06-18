Samanyolu Haber /Gündem / İmralı Heyetinin yeni üyesi belli oldu /18 Haziran 2025 09:51

İmralı Heyetinin yeni üyesi belli oldu

İmralı heyetine yeni bir üye daha katıldı. HDP'nin eski genel başkanı Mithat Sancar da İmralı heyetine katıldı.

SHABER3.COM

Bahçeli'nin başlattığı İmralı süreci kapsamında DEM Parti'nin oluşturduğu İmralı heyetinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden eski TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yerine İmralı heyetinde yer alacak isim netleşti. DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP'nin eski eş genel başkanı, heyetin yeni üyesi olarak belirlendi.

Ceren Bayar'ın haberine göre, İmralı Heyeti’nde görev alan Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından heyete kimin dahil olacağı merak konusu olmuştu.

DEM Parti yetkilileri parti içerisindeki müzakereler sonucunda Mardin Milletvekili ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın heyete dahil olmasına karar verdi.

İmralı heyetinde ilk olarak DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Daha sonra Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Özgür Erol da heyete dahil olmuştu.

Heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı'daki son görüşmesini 21 Nisan’da gerçekleştirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmralı Heyetinin yeni üyesi belli oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:40