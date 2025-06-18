İmralı Heyetinin yeni üyesi belli oldu

Bahçeli'nin başlattığı İmralı süreci kapsamında DEM Parti'nin oluşturduğu İmralı heyetinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden eski TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yerine İmralı heyetinde yer alacak isim netleşti. DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP'nin eski eş genel başkanı, heyetin yeni üyesi olarak belirlendi.





Ceren Bayar'ın haberine göre, İmralı Heyeti’nde görev alan Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından heyete kimin dahil olacağı merak konusu olmuştu.





DEM Parti yetkilileri parti içerisindeki müzakereler sonucunda Mardin Milletvekili ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın heyete dahil olmasına karar verdi.





İmralı heyetinde ilk olarak DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Daha sonra Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Özgür Erol da heyete dahil olmuştu.





Heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı'daki son görüşmesini 21 Nisan’da gerçekleştirmişti.