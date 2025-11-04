İmralı Heyeti'yle görüşen Öcalan hangi mesajı verdi?

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la dün İmralı’da gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yayımladı.





Açıklamada, yaklaşık üç saat süren görüşmenin "son derece olumlu" geçtiği, Öcalan'ın "sağlığı ve moralinin oldukça güçlü olduğu" belirtildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre heyet, İmralı Adası'nda ziyaret ettiği Öcalan'ın "özetle" şu değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı:





"İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz. Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz."





"Demokratik entegrasyon imkanı"

"Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır" çağrısında bulunduğu aktarılan Öcalan'ın "Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir" diye eklediği bildirildi.



