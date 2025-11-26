Samanyolu Haber /Gündem / İmralı tutanakları komisyonun diğer üyeleriyle de paylaşılacak /26 Kasım 2025 23:57

İmralı tutanakları komisyonun diğer üyeleriyle de paylaşılacak

Süreç komisyonunun 4 Aralık’ta toplanacağı öğrenildi. Önümüzdeki toplantıda Öcalan’ın görüşlerinin yer aldığı tutanakların komisyonun diğer üyeleri ile paylaşılacağı belirtildi.

SHABER3.COM

24 Kasım’da AKP, MHP ve DEM Partili üç ismin İmralı’ya gitmesinin ardından bugün toplanması beklenen ancak ertelenen süreç komisyonun 4 Aralık’ta toplanması bekleniyor. Resmi olarak tarihin yarın netleşeceği ve duyurulacağı öğrenildi.

Mezopotamya Ajansından Mehmet Aslan’ın aktardığına göre ise önümüzdeki toplantıda, Abdullah Öcalan’ın görüşlerinin yer aldığı tutanaklar komisyonun diğer üyeleri ile paylaşılacak. Aslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süreç bağlamında kurulan komisyon, Pazartesi toplanma kararı aldı. Yapılacak toplantıda İmralı’ya giden heyet dinlecek. Aynı zamanda Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin tutanakları da komisyonda okunacak. Bu bir ilk ve çok önemli bir gelişme.” ifadesine yer verdi.

Evrensel gazetesinin edindiği bilgiye göre komisyonun 4 Aralık’ta toplanması bekleniyor. Resmi olarak toplantı tarihinin yarın duyurulacağı öğrenildi.
