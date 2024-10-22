Samanyolu Haber /Gündem / 'İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi' iddiası /22 Ekim 2024 23:43

'İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi' iddiası

Gazeteci Hande Fırat, İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu paylaştı. Fırat "Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor" dedi.

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Gazeteci Hande Fırat, Ömer Öcalan'a İmralı ziyareti için resmi bir açıklama olmasa da izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

BirGün'de yer alan habere göre Fırat, sosyal medya hesabından yaptığını öne sürerek ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."
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