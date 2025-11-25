Samanyolu Haber /Gündem / İmralı ziyareti nasıl geçti? Tülay Hatimoğulları açıkladı! /25 Kasım 2025 15:59

İmralı ziyareti nasıl geçti? Tülay Hatimoğulları açıkladı!

Hatimoğulları’ndan İmralı ziyareti açıklaması: Görüşme olumlu geçti. Tülay Hatimoğulları, "Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Detaylı açıklamayı yarın Komisyon Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yapacak" dedi.

SHABER3.COM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı ziyaretine ilişkin sorulan soruya, “Tarihi bir görüşmeydi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yarın Komisyon toplandıktan sonra Komisyon Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yapacak. Biz DEM Parti olarak tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz ama bunun kararı yarın Komisyon’da alınacak” yanıtını verdi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın (26 Kasım) İmralı’ya giden heyetin bilgi vermesi gündemiyle toplanması bekleniyor.

İmralı Adası’na giden heyette AKP’li Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer almıştı.
