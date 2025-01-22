İmralı'da ikinci görüşme sona erdi: 4 saat sürdü

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sona erdi.



Görüşmenin yaklaşık 4 saat sürdüğü öğrenildi.



Ne olmuştu?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.



Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.



Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in de içinde olduğu heyet, 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.



İki isim, Ahmet Türk'ün de katılmasıyla birlikte Ankara'da siyasi partileri ziyaret etmişti.