İmralı'da neler oluyor?

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'ndaki cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan, 21 yıl sonra ilk kez telefon görüşmesi yaptı.





Aynı cezaevinde bulunan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş da aileleriyle telefon görüşmesi yaptı.







SABİT TELEFONLA 25 DAKİKA GÖRÜŞTÜ





Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda gerçekleşen görüşmeyi anlatan Mehmet Öcalan, “Telefon görüşmesini yapmak için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirildik. Adliyede telefon görüşmesinin gerçekleşeceği odaya sadece beni aldılar, benim telefonla görüşebileceğimi söylediler. Savcılığa ait sabit bir telefonla saat 13:00 sularında yaklaşık olarak 20-25 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdik.” dedi.





Yasal telefon görüşme haklarını ilk kez kullandıklarını belirten Öcalan daha önce adaya gitmek için bindikleri teknenin çoğu zaman yolun yarısından geri döndürüldüğüne dikkat çekti: "Yasal ve demokratik hakkımız 21 yıldır yerine getirilmiyor. Kürt halkının da gözü ve kulağı İmralı Adası’ndaydı.”





"KÜRT'Ü KÜRT'E KIRDIRMA POLİTİKASI"





Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın gündeme dair sorular sorduğunu ve ilk olarak Irak Kürdistan bölgesinde PKK ile Peşmerge güçleri arasında Kandil Dağı eteğinde bulunan Zine Werte bölgesinde yaşanan gerginliği değerlendirdiğini aktardı.





1999 yılında Kenya'dan Türkiye'ye getirilen PKK lideri Abdullah Öcalan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan en son 2019 yılındaki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifakına zımnen destek verecek mektup kaleme almıştı. Öcalan'ın kardeşi Mehme Öcalan'ın mülakatatı da 23 Haziran 2019'da tekrarlanmasına karar veriler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nden birkaç gün önce TRT'de yayınlanmıştı.





Ağabeyi Öcalan'ın Irak Kürdistan Bölgesi'nde yaşananları "Kürt’ü Kürt’e kırdırma politikası" diye nitelediğini belirten Mehmet Öcalan şunları ifade etti: "Bundan Kürtlerin hiçbir kazanımının olmayacağını belirtti. Bu politikada Türkiye halkının da çıkarının olmayacağını söyledi."







SURİYE'DEKİ KÜRT HAREKETİ





Öcalan’ın diğer gündeminin Rojava olduğunu belirten Mehmet Öcalan, şunları aktardı: “Rojava için ‘Duyduğum kadarıyla durumu iyi de değil, kötü de değil’ dedi. Rojava’daki partilerin ve kurumların demokratik yapıyı büyütemediklerini, çok küçük kaldıklarını söyledi. Örgütlenmenin daha fazla olması gerektiğini, aynı şekilde 4 parçada da örgütlemenin büyütülmesi gerektiğini, örgütlenip güç olunması durumunda çözümün de gelişeceğini söyledi."





PKK lideri Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan’a telefon görüşmesinin devamında şunları söyledi: “Kimse benim üzerimden hesaplar içerisinde olmamalı. Bana doğru bakmayanlar varsa doğru değil, kabul edilemez. Her şey ortadır. Ortada akan bir kan var, şayet güç olursan bu kanın önünü kesebilirsin. Onun için herkesin bu temelde mücadele etmesi gerekiyor ve bakış açıları bu olsun.”





HDP İÇİN NE DEDİ?





Öcalan, görüşmede Halkların Demokratik Partisi (HDP) için de şunları dile getirdi: “HDP kendisini büyütmesi gerekiyor. Büyük işler yapmaları, geniş bir perspektifle hareket ederek, örgütlülüğünü büyütmeleri ve güç olmaları gerekiyor. Aksi halde karşı taraf onları yok edecek.”