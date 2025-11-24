TBMM resmi açıklamayla duyurdu: Komisyon İmralı'ya gitmiş!

TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, cuma günü verdiği karar gereği bugün İmralı’ya gitti.



Muhalefetin itirazlarına rağmen kapalı oturumla gerçekleşen oylamaya katılmayan CHP, aldığı karar doğrultusunda heyete üye vermedi. “Çekimser” oy veren Yeni Yol Grubu da adaya üye göndermedi. Mecliste grubu bulunmayan partilerin heyete üye vermesi önerisi de kabul edilmemişti.



Mezopotamya Ajansının (MA) haberine göre PKK terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmeye giden heyette AKP Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in yer aldı.



Heyetin bugün öğle saatlerinde İmralı’ya gittiğini aktaran MA, saat 17.30 civarında paylaştığı haberinde heyetin görüşme sonrası adadan döndüğünü aktardı.



Ajans, görüşmenin tamamı tutanak altına alınacağını, tutanağın heyet tarafından Meclis ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulacağını, Kurtulmuş’un da tutanakları komisyona getireceği aktarmıştı. Öte yandan iktidar medyası, MİT’in koordine ettiği görüşmeden fotoğraf ve video paylaşılmayacağını yazmıştı.



TBMM’DEN İMRALI ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA



TBMM Başkanlığı’ndan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan bir heyetin İmralı ziyaretine ilişkin yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:



“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir



En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18’inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda Abdullah Öcalan’ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır



Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır



Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



Diğer yandan İmralı oylamasında “ret” oyu veren Demokrat Parti Milletvekili Haydar Altıntaş, komisyondan çekildi.