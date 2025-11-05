Samanyolu Haber /Gündem / İmralı'ya gidiş belirsizliğe girdi: Komisyon toplantısı ertelendi! /05 Kasım 2025 21:46

İmralı'ya gidiş belirsizliğe girdi: Komisyon toplantısı ertelendi!

TBMM'de kurulan Süreç Komisyonu bugün saat 16:30'da Numan Kurtulmuş başkanlığında biraraya geldi. Komisyon'un 17. Toplantısı ile ilgili ön görüşme niteliği taşıyan toplantı sonucunda, yarın gerçekleşmesi beklenen Komisyon toplantısının ertelendiği öğrenildi.

SHABER3.COM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi grup başkanvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü.

Kurtulmuş'un makam odasında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın gerçekleştirilecek komisyon toplantısının teknik nedenlerle ertelendiğini, toplantının haftaya perşembe günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

Görüşmede komisyon raporunun hazırlanmasına ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirten Emir, Kurtulmuş'un grup başkanvekilleriyle gelecek hafta da toplantı yapacağını ifade etti.

İMRALI’YA GİDİŞ BELİRSİZ

"İmralı'ya gidilip gidilmeyeceğinin" sorulması üzerine Emir, böyle bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de yarın yapılacak komisyon toplantısının dinlenmesi planlanan bakanların yurt dışında olması nedeniyle haftaya gerçekleştirileceğini kaydetti.
