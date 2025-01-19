İmralı'ya ikinci ziyaret için tarih belli oldu

DEM Parti heyeti ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak ikinci ziyaretin zamanlamasına dair tartışmalar sürerken, ikinci görüşme için başvurunun yapılacağı tarih de belli oldu.





DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikinci görüşmenin tarihinin belirlenmesi amacıyla 20 Ocak Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunulacak.





Bu başvurunun ardından heyetin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan ile ikinci görüşmesine kısa süre içerisinde izin verilmesi bekleniyor.





SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan süreç DEM Parti heyeti ile İmralı arasında yapılan görüşmenin ardından yeni bir noktaya evrilmişti.





Kritik görüşmenin ardından İmralı'ya giden heyette yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de dahil olmasıyla, heyet TBMM'de siyasi partilere ziyaretlerde bulunmuştu.





Bu ziyaretler kapsamında DEM Parti'nin İmralı heyeti ilk olarak TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti.





Heyet daha sonra Gelecek Partisi, AKP, Saadet Partisi, CHP, DEVA ve Yeniden Refah Partileriyle bir araya gelmişti. Bu ziyaretlerde AKP hariç bütün partiler genel başkan düzeyinde temsil edilmişti.





Heyet daha sonra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da cezaevinde ziyaret ederek sürece dair gelişmeleri aktarırken, iki ismin görüş ve önerilerini de dinlemişti.