Samanyolu Haber /Gündem / İmralı'ya kimler gidecek: İşte Öcalan'la görüşmesi muhtemel 3 isim /04 Aralık 2024 14:58

İmralı'ya kimler gidecek: İşte Öcalan'la görüşmesi muhtemel 3 isim

DEM Parti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı sonrası Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya henüz yanıt gelmedi fakat görüşmeye izin verileceği iddiaları ortaya atıldı. Ankara kulislerini alevlendiren bir başka iddia ise yeni İmralı heyetinde yer alacak isimlere yönelik oldu. İşte Öcalan ile görüşmeyi yapması beklenen 3 kişilik heyetteki isimler...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmasında gün geçtikçe yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bahçeli'nin gündemdeki tartışmalara ilişkin grup toplantısında yaptığı son çağrının ardından DEM Parti yetkilileri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

BBC Türkçe ve Gazete Duvar'da yer alan haberlere göre iktidar, DEM Parti ile Öcalan görüşmesine sıcak bakıyor. Adalet Bakanlığı'nın görüşme talebine olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

İMRALI'YA KİMLER GİDECEK?
Haberlere göre tartışmanın asıl konusu görüşmenin kim ya da kimler tarafından gerçekleştirileceği yönünde. Başvuru DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları adına yapılmışsa da İmralı heyetinde başka isimlerin yer alması gündemde.

Kulislere yansıyan son bilgilere göre ise İmralı heyetinde Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık yer alabilir.

Buldan ve Önder, 2013-2015 arasındaki çözüm süreci döneminde de Öcalan ile görüşen HDP heyetinde yer alıyordu.

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