Samanyolu Haber /Dünya / İmran Han'ın partisi, ülke genelinde protesto kararı aldı /04 Kasım 2022 11:15

İmran Han'ın partisi, ülke genelinde protesto kararı aldı

Pakistan'da dün silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), ülke genelinde cuma namazının ardından protesto kararı aldı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Ulusal basındaki haberlere göre, PTI, cuma namazından sonra Pakistan genelinde İmran Han’a yönelik saldırıyı protesto edecek.

Öte yandan, polis, Han'a saldıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti.

Saldırganın 46 mermi satın aldığını ve saldırıdan önce bir caminin çatısına çıkmak istediğini aktaran polis, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini vurguladı.

Soruşturmaya göre, saldırgan 9 milimetrelik tabanca kullandı. Saldırganın üzerinde 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi.

Olay yerinde ise 11 boş kovan bulundu. Bunlardan 9'unun tabanca, 2'sinin ise daha büyük bir silaha ait mermi olduğu belirtiliyor.

Pakistan: Silahlı saldırıya uğrayan eski Başbakan İmran Han, bacağından yaralandı

Hastane çevresinde bekleyiş sürüyor

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’a yönelik saldırıyı kınadı.

Lahor’daki Shaukat Hanum Hastanesinde tedavisi süren Han'ın sağlık durumu ise iyi.

PTI destekçilerinin hastane çevresinde dünden bu yana bekleyişi sürüyor.???????

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