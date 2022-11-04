İmran Han'ın partisi, ülke genelinde protesto kararı aldı





Hastane çevresinde bekleyiş sürüyor





Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’a yönelik saldırıyı kınadı.

Ulusal basındaki haberlere göre, PTI, cuma namazından sonra Pakistan genelinde İmran Han’a yönelik saldırıyı protesto edecek.Öte yandan, polis, Han'a saldıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti.Saldırganın 46 mermi satın aldığını ve saldırıdan önce bir caminin çatısına çıkmak istediğini aktaran polis, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini vurguladı.Soruşturmaya göre, saldırgan 9 milimetrelik tabanca kullandı. Saldırganın üzerinde 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi.Olay yerinde ise 11 boş kovan bulundu. Bunlardan 9'unun tabanca, 2'sinin ise daha büyük bir silaha ait mermi olduğu belirtiliyor.Pakistan: Silahlı saldırıya uğrayan eski Başbakan İmran Han, bacağından yaralandıLahor’daki Shaukat Hanum Hastanesinde tedavisi süren Han'ın sağlık durumu ise iyi.PTI destekçilerinin hastane çevresinde dünden bu yana bekleyişi sürüyor.???????