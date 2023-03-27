İmza süreci bitti; Perinçek 27 binde kaldı, Ahmet Özal 2 bini bile bulamadı!

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan 10 isim için 100 bin imza süreci 20.00 itibariyle bitti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayıları açıklandı. Buna göre 100 bin barajını sadece Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan geçti. Doğu Perinçek ancak 27 bin imzada kaldı. Ahmet Özal ise 2 bin imzayı bile bulamadı. 100 bin imzayı bulamayanların yatırdığı 555 bin 980 TL Hazine’ye aktarılacak. YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak.
YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart’ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de sona erdi. YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayılarını duyurdu.
Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra 100 bin imzaya ulaşan Muharrem İnce ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Adayı oldu. YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek imza verdi.
YSK’dan alınan bilgiye göre adayların süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:
Muharrem İnce: 114 bin 657
Sinan Oğan: 111 bin 502
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı’na katılarak adaylıktan çekildi)
Doğu Perinçek: 27 bin 055
Yakup Türkal: 3 bin 137
Erkan Trükten: 2 bin 588
Tevfik Ahmet Özal: 1544
İrfan Uzun: 1263
Halil Murat Ünver: 538
Hilmi Özden: 478
Davut Turan: 122
Konuyla ilgili açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sadece 4 adayın tespitine karar verildiğini belirterek, şunları söyledi:
*Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammet Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için 1544, İrfan Uzun için 1263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478, Davut Turan için 122 olmak üzere toplamda 332 bin 156 seçmen teklifte bulunmuştur.
*Bu sürecin Türk Milletine ve Türk demokrasasine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurumumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantı sonucu 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar Resmi Gazete’de ilan edilmek üzere gönderilmiştir.
MUHARREM İNCE’DEN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Muharrem İnce, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ı etiketleyerek, “Cumhurbaşkanı adaylarımız belli olmuştur. Seçimin centilmence geçmesini ve ülkemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Herkese içindeki Memleket sevgisi kadar başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.