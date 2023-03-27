İmza süreci bitti; Perinçek 27 binde kaldı, Ahmet Özal 2 bini bile bulamadı!

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan 10 isim için 100 bin imza süreci 20.00 itibariyle bitti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayıları açıklandı. Buna göre 100 bin barajını sadece Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan geçti. Doğu Perinçek ancak 27 bin imzada kaldı. Ahmet Özal ise 2 bin imzayı bile bulamadı. 100 bin imzayı bulamayanların yatırdığı 555 bin 980 TL Hazine’ye aktarılacak. YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak.





YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart’ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de sona erdi. YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayılarını duyurdu.





Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra 100 bin imzaya ulaşan Muharrem İnce ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Adayı oldu. YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek imza verdi.





YSK’dan alınan bilgiye göre adayların süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:





Muharrem İnce: 114 bin 657





Sinan Oğan: 111 bin 502





Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı’na katılarak adaylıktan çekildi)





Doğu Perinçek: 27 bin 055





Yakup Türkal: 3 bin 137





Erkan Trükten: 2 bin 588





Tevfik Ahmet Özal: 1544





İrfan Uzun: 1263





Halil Murat Ünver: 538





Hilmi Özden: 478





Davut Turan: 122



