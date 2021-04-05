İmzacı Amirallere şafak baskını!

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 103 emekli amiral hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, imzacılardan Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz, Ergun Mengi, Atilla Kezek, Mustafa Özbey, Ali Sadi, Türker Ertürk ve Turgay Erdağ'ın gözaltına alındığı öğrenildi.





BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:





Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir. Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir. Soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü olarak devam edilmektedir."

