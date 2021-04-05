Samanyolu Haber /Gündem / İmzacı amirallere "salak" dedi, akrabalarının işten atılmasını istedi /05 Nisan 2021 12:48

İmzacı amirallere "salak" dedi, akrabalarının işten atılmasını istedi

Sanatçılara yaptığı fişleme ile dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammed Safi, çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı. Bildiriye imza atan 104 emekli amiral için "salak" diyen Safi, amirallerin rütbelerinin sökülmesini, emekliliklerinin iptal edilmesini ve yakınlarının da kamudan atılmasını önerdi.

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104 emekli amiralin yayınladıkları bildiri nedeniyle ‘darbe iması’yla suçlanması ve bazılarının gözaltına alınmasının yankıları devam ederken Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’nin kullandığı ifadeler dikkat çekti. 

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçılar listesini yapıp yayınlayan, “Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart” gibi açıklamalarıyla büyük tepki çeken Muhammet Safi bu kez de emekli amiraller için devreye girdi.

Twitter hesabındaki paylaşımında Muhammet Safi, emekli amiraller için, “Tek başına evinin dahi yolunu bulamayan, hatta elektrik su faturalarını ödeyemeyen, Google’a bile giremeyen bu 103 salağı kim bir araya getirdi?" ifadelerini kullandı. Safi ayrıca emekli amirallerin rütbelerinin sökülmesini ve emekliliklerinin iptal edilmesini önerdi. Bununla da sınırlı kalmayan Muhammed Safi, emekli generallerin yakınlarının kamudaki işlerinden atılmalarını istedi. 

Safi bir diğer paylaşımında ise Abdurrahim Karakoç’un şiirinden alınmış 

Gölgelikte uyuklayan miskin AT
Arpa dolu torba görür rüyada
İtibarı SARSILMIŞ bir sürü GAVAT
Yatar kalkar DARBE görür rüyada

dörtlüğünü paylaştı.

SANATÇILARI FİŞLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, sık sık tartışmalı paylaşımlara imza atan bir isim. Safi, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların isimlerini “KAYIT” notuyla paylaşarak hedef göstermişti.
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