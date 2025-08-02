Samanyolu Haber /Gündem / İmzalar atıldı: Ülkenin yarısının yaşadığı sefalete 600 bin kamu işçisi de katıldı /02 Ağustos 2025 14:05

İmzalar atıldı: Ülkenin yarısının yaşadığı sefalete 600 bin kamu işçisi de katıldı

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 yıllarında alacağı zammın belirleneceği Kamu Çerçeve Protokolü Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde aylar sonra anlaşma sağlandı.

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Hükümet kanadından yapılan son teklif doğrultusunda, 2025 yılının ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 24 oranında zam yapılacak. İkinci 6 ayda ise brüt çıplak ücretlere yüzde 11 oranında artış öngörülüyor.

2026'nın ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 oranında artış yapılması teklif kapsamında yer alıyor. Ayrıca, bu dönemlerde enflasyonun öngörülen oranları aşması halinde enflasyon farkı da işçilerin maaşlarına yansıtılacak.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni yapıldı.
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