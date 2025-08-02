İmzalar atıldı: Ülkenin yarısının yaşadığı sefalete 600 bin kamu işçisi de katıldı

Hükümet kanadından yapılan son teklif doğrultusunda, 2025 yılının ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 24 oranında zam yapılacak. İkinci 6 ayda ise brüt çıplak ücretlere yüzde 11 oranında artış öngörülüyor.



2026'nın ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 oranında artış yapılması teklif kapsamında yer alıyor. Ayrıca, bu dönemlerde enflasyonun öngörülen oranları aşması halinde enflasyon farkı da işçilerin maaşlarına yansıtılacak.



TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni yapıldı.