İmzalar tamam, bazı başlıklar masada!

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında geçen hafta varılan ticaret antlaşması, kaotik sonuçlara yol açacak anlaşmasız ayrılık ihtimalini ortadan kaldırırken, şirketlerin de rahat nefes almasına sebep oldu.







Ancak varılan anlaşmaya rağmen hâlâ bazı önemli konular çözülemedi. Varılan antlaşmaya göre, İngiltere'nin AB kanunlarına uyması gerekmiyor, ancak İngiltere eşit rekabet şartlarını ihlal etmesi durumunda Birlik tarafından makul oranda ek vergilere maruz kalabilir. Bu da vergi konusunun hâlâ net olarak çözülmediği anlamına geliyor.





BANKACILIK İŞLEMLERİ İÇİN ADRES AB SINIRLARI





Finansal şirketler konusunda çok netlik yok. Firmaların hizmetlerini Londra'dan AB pazarına satması konusunda bir karar yok. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu konuda istedikleri gibi bir karar alamadıklarını ve görüşmelerin yetersiz olduğunu ifade etti.





Finansal hizmetlere erişim konusunun Brüksel'de devam etmesi bekleniyor.





İki taraf veri akışı konusunda da geçici bir uzlaşı sağladı. Meşru bir anlaşmaya varılana dek maksimum 6 aylık dönemde iki taraf arasında veri akışı devam edecek.





AB'den çıkışta (Brexit) en temel tartışma konularından biri olan balıkçılık konusu da net değil. İmzalanan antlaşma, balıkçılar için 5 yıllık geçiş süresi içeriyor.





AB üyesi ülkeler, İngiliz karasularındaki balıkçılık kota haklarının bir kısmını İngiltere'ye devredecek, İngiltere'nin kendi karasularında balıkçılık kotası yüzde 25 artırılacak.





BALIKÇILIK VE CEBELİTARIK YARIMADASI İHTİLAFLARI





Atılacak yeni adımlar yıllık müzakerelerde görüşülecek.. Ancak balıkçılar bu karara karşı çıktı. Balıkçılık konusu temel anlaşmazlıkların başında gelmişti ve devam edecek görüşmeler İngiliz hükûmeti için zorlayıcı olabilir.





İspanya'nın güneyinde yer alan ve İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık Yarımadası konusunda da çözüm bekleyen birçok konuda müzakereler devam ediyor.





Bir antlaşma olmadan sınırı geçmenin daha zor olacağı ve ekonomik tahribata sebep olacağı belirtiliyor. Her gün yaklaşık 15 bin kişi çalışmak için Cebelitarık'a giriş yapıyor. Bir anlaşma olmaması durumunda Cebelitarık ile İspanya arasında mal alışverişi ciddi ekonomik sonuçları olan tarifelere tabi olacak.