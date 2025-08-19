İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan operasyonların 9. dalgasında 15 Ağustos günü Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 44 kişi gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından Güney dahil 20 kişi hakkında tutuklama talep edilirken İnan Güney 19 Ağustos tarihinde tutuklandı.





Polat, imamoğul'nun Belediye Başkanı İnan Güney'i ziyaretinde yanında yer almıştı.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tutuklanan Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney’in, “geçici bir tedbir” olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı İnan Güney’in görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu.Belediye Meclisi tarafından başkanvekili seçimi yapılacak. Belediye Meclisi’nde CHP’nin üstünlüğü bulunuyor.Tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç aracılığıyla kamuoyuna gönderdiği mesajda, “Yol sürecek; bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü.” ifadelerini kullandı.Tutuklanmasının ardından bugün görevden uzaklaştırılan CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Silivri Cezaevi’nden mesaj paylaştı. İnan Güney, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç aracılığıyla kamuoyuna ve CHP Beyoğlu örgütüne kendi el yazısı ile gönderdiği mesajlarla seslendi. Güney’in Silivri Cezaevi’nden ilk mesajları şöyle:Beyoğlu’nun hakkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumuzda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek; bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü.Kazanacağımıza olan inancımla hepinize dostça selamlar.Beyoğlu’nun sokaklarında, caddelerinde adım adım gezdiğim, ter döktüğüm yol arkadaşlarım…Birlikte başardık, ancak yol devam ediyor.Bu yolda bize Silivri zindanında dik durmak, size sokakta, sahada dimdik çalışarak, hizmet ederek Beyoğlu’nun güçlendirmek düşüyor. Dostça kalın…”