İnan Kıraç affını istedi

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın sürpriz evliliğinin yankıları devam ediyor.





Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "akli melekeleri yerindedir" raporu ile dünyaevine giren İnan Kıraç için kızı İpek Kıraç mahkemeye başvurdu.

















İNAN KIRAÇ AFFINI İSTEDİ









İnan Kıraç mahkemeye gönderdiği mazeret dilekçesinde aynı gün gerçekleşecek olan Kıraça Holding Genel Kurul Toplantısı’na katılması gerektiğini belirtti.

VASİ ATANABİLİR





Hukukçularla görüştüğünü dile getiren Toygun Atilla, İnan Kıraç’ın muayeneden geçene kadar kendisine vasi atanabileceğini de ekledi.





Öte yandan Oda TV’nin haberinde ise İnan Kıraç’ın 29 Ocak Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu’nun muayenesinden geçtiği ve raporun hazırlanmakta olduğu dile getirildi.

Babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını ve raporun usulsüz bir şekilde alındığını iddia eden İpek Kıraç, manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundu. İpek Kıraç ayrıca babası ile Emine Alangoya’nın nikahının da iptal edilmesini talep etti.İpek Kıraç’ın iddialarını değerlendirmeye alan mahkeme İnan Kıraç'ın "acil" olarak akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp'a sevk edilmesine karar verdi.Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre, İnan Kıraç, 5 Şubat Çarşamba günü saat 11:00’de yapılacak olan muayene için affını istedi.