İnan Kıraç hakkında karar çıktı

İş insanı İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin fiili ehliyetsizlik nedeniyle iptali için Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme, Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı vermişti. Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu’nda nörolojik testlere tabi tutulan Kıraç için hazırlanan raporda, fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.



Anadolu 18. Aile Mahkemesi, bu rapora dayanarak İnan Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırdı ve avukatlar Atakan Yılmaz ile Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atadı. Bugün görülen ikinci celsede, taraf avukatlarının taleplerini değerlendiren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Temmuz 2025’e erteledi. Dosyaya gizlilik kararı da konularak, Kıraç’a ait taşınır mallar, banka hesapları ve şirket hisselerine vesayet tedbir şerhi getirildi.



VASİLERDEN 'KAÇIRILMA' İDDIASI



Duruşma sonrası Kıraç’ın vasileri Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Vasiler, 22 Mayıs 2025’te Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören İnan Kıraç’ın, vasilerinin izni olmadan bir grup tarafından hastaneden çıkarıldığını belirtti. Açıklamada, “Kıraç, hastane çıkışında kendisini bekleyen özel bir araca yönlendirildi. Uyarılarımıza rağmen araçla hastaneden izinsiz ayrıldı. Olay kolluk kuvvetlerine bildirildi” denildi. Ancak hastane yönetimi, kaçırılma iddiasını yalanlayarak, Kıraç’ın yardımcısı ve şoförüyle birlikte kendi isteğiyle ayrıldığını savundu.