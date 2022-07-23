İnan Kıraç’ın holding binasında tespit edilen Levent Göktaş, aramalarda bulunamadı

Gazeteci Tolga Şardan, Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasının firari zanlısı Levent Göktaş’ın gözaltına alınacağı 8 Haziran ve sonrasındaki 10 günüyle ilgili yeni bilgiler açıkladı. İnan Kıraç’a ait Kıraça Holding binasına girdiği tespit edilen Göktaş yapılan aramada bulunamadı.





1.5 AYDIR YAKALANAMIYOR

Gazeteci Tolga Şardan T24’te yayımlanan yazısında, Necip Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltı kararı verilen ancak 1,5 aydır yakalanamayan emekli Albay Levent Göktaş’ın kaçış süreciyle ilgili bilgiler açıkladı. Şardan’ın aktardığına göre, aynı zamanda avukat olan Göktaş’ın firari olduğu dönemde en son avukatlığını yaptığı iş insanı İnan Kıraç’a ait Kıraça Holding binasına girdiği tespit edilmiş.





GÖKTAŞ’I BİLGİLENDİREN KÖSTEBEK KİM?

Göktaş’ın kaçışında, soruşturma konusunda kendisini bilgilendiren bir “köstebek” şüphesine dikkat çeken Şardan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:





“Ankara Emniyeti, son saatlerinde İstanbul’da bulunduğu tespit edilen Göktaş’ın yakalaması için savcılık talimatını İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdi.





Bu arada, Göktaş’ın kullandığı cep telefonu sinyalleri anı anına takip edildi. Hedef kişinin cep telefonu Sarıyer’de bir adreste sinyal verdi. Bu adres, zaten polisin bildiği adresti.





“Sabah erken saatlerde bir site içinde yer alan daireye giden polisler, bilinen adreste Göktaş’ı bulamadı. Sonradan anlaşıldı ki; Göktaş aynı site içinde kaydı gözükmeyen başka bir dairede yaşıyordu.





“Polis operasyonunu haber alan Göktaş, sitedeki diğer asansörü kullanarak kayıplara karışmayı başardı.





“Polis, İstanbul’da elinden kaçırdığı Göktaş’ı takibe devam etti. Antalya’da izi bulundu. MOBESE kameralarına yakalandı.





“Birkaç gün Antalya’da kaldı. Burada tanıdıkları aracılığıyla altı aylık süre için villa bile kiraladı.





“Sonrasında polisin takibinden kurtulmak amacıyla Antalya’dan iki taksi tutarak yeniden İstanbul’a geldi.





“Geceyi yakın tanıdığı bir kişinin evinde geçirdi. Ertesi gün daha önce avukatlığını yaptığı iş insanı İnan Kıraç’a ait Kıraça Holding binasına girdi. Ve sonrasında izini tamamen kaybettirdi.





“Savcılık, Göktaş’ın son görüldüğü yer olan Kıraça Holding binasında arama yaptırdı ama olumlu sonuç alamadı. Bu süreç yaklaşık on gün devam etti. Sonrasında savcılık ve polisin elinde Göktaş’ın son durumu hakkında taze bilgi mevcut değil. Muhtemel ki takip işleri askıya alındı.”





SAVCILIK BİR BAKANLA İLGİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Göktaş, geçen sene müvekkili İnan Kıraç ve ABD’de tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz arasındaki ticari ihtilafı çözen kişinin kendisi olduğunu açıklamıştı.





Şardan, soruşturma dosyasında ifade veren zanlılardan bazılarının halen görevde olan bir bakandan bahsettiği ve soruşturmada geçmiş yıllarda işlenen, kamuoyunda çok ses getiren başka bir cinayetle ilgili de ipuçlarına ulaşıldığı bilgilerini vererek şöyle yazdı:





“Emniyet kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, soruşturma dosyasında ifade veren şüphelilerden birkaçı anlatımlarında halen görevde olan bir kabine üyesinin varlığından söz etti.





“Savcılığın bu konuda özel bir çalışma yürüttüğünü aynı kaynaklardan öğrendim.





Bakalım savcılık bu konuyu gün ışığına çıkarabilecek mi?





“Ayrıca önemli bir gelişmeyi daha aktarayım. Savcılık ve polis, Hablemitoğlu soruşturmasını yürütürken, geçmiş yıllarda işlenen ve kamuoyunda ses getiren başka bir cinayetin de ipuçlarına ulaştı.





Hablemitoğlu suikastında adı geçen şüphelilerin bağlantılarının bulunduğu ifade edilen ve yeni ipuçları elde edilen olayla ilgili fazla bilgi aktaramayacağım maalesef.





“Şimdilik bu kadarını yazıyorum. Sadece; kışa doğru yeni gelişmeler yaşanacağını kayda düşeyim.”