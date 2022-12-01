İnan Kıraç'ı kurtarmak için Levent Göktaş'ın kaçmasına izin mi verildi?

"Şubat - 2022’de, Hablemitoğlu cinayet zanlısı olarak, Mustafa Levent Göktaş’ın gözaltına alınması için soruşturma savcısının verdiği talimatı kim engelledi? İnan Kıraç’ın, Göktaş’ın firarındaki rolünü ortaya çıkarmak amacıyla ifadesinin alınmasını engelleyen şahıs aynı kişi mi?" paylaşımı dikkat çekti. Canpolat'ın paylaşımına yorum yağdı.









Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Göktaş, sağlık nedenlerinden dolayı Hasköy şehrinde ev hapsinde tutuluyor.





OLAY CEMAATİN ÜZERİNE YILIKMAYA ÇALIŞILIYOR



Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.



Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna’da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta ‘suç örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.



Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022’de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Aralarında Emek ve Mumcuoğlu’nun da bulunduğu dört kişi tutuklandı, diğer dört şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş’ın firar ettiği belirlendi.





Erdoğan Rejimi'nin girdiği kirli ittifaklar sonucu Türkiye'de yaşanmış derin devlet bağlantılı her türlü kirli ve pis iş Hizmet Hareketi'nin üzerine yılıkmaya çalışılıyor. Bu 'geleneğine' uygun olarak da Hablemitoğlu Cinayeti yine, Perinçek'in deyimi ile 'Siyasetin köpeği' haline gelen bir savcı tarafından akıl dışı bir iddianameyle Hizmet Hareketi'nin üzerine yıkılmaya çalışılıyor.







Sırf İnan Kıraç ve diğer bazı derin güç odaklarının paçasını kurtarmak için...



Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi'nde görülen davada (28 Kasım 2022) mahkeme başkanı Milena Peteva, Türkiye’nin yargılanmak üzere iadesini talep ettiği, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın iadesine görülen duruşmada ‘insan haklarına uygun ve adil biçimde yargılanmayabileceği’ gerekçesiyle sanığın Türkiye’ye iadesinin kabul edilmediğini açıkladı.Göktaş’ın avukatları da sanığın sağlık durumunu mazeret gösterip iadesine karşı çıktı.Hakim Peteva, şunları dedi: “Mahkeme, davadaki delilleri dikkate alarak ve Avrupa Parlamentosu’nun hukukun üstünlüğüyle ilgili meseleleri tartışan kararlarına atıfta bulunarak, İade Yasası ve Avrupa Tutuklama Emri’nde geçen ret gerekçelerinin mevcut olduğunu tespit etti.”Mahkeme ayrıca, sanık Göktaş hakkında ‘suç örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla açılan davada ‘zaman aşımına’ karar verdi.Gazeteci Recep Canpolat'ın konuyla ilgili;Göktaş’ın kasımın başında Bulgaristan’a kaçtığının tespit edilmesi üzerine, Türkiye tutuklanması için Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarmıştı. Türkiye, Göktaş’ın tutuklanmasının hemen ardından iadesini talep etmişti.Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürmüştü