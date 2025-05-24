İnan Kıraç'ın evliliği bu hafta iptal edilebilir

2024 Aralık ayında Emine Alangoya yaptığı evliliğe karşı kızı tarafından iptal davası açılan İnan Kıraç, son olarak, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmadan üç kişi tarafından götürülmesiyle gündeme geldi. Kıraç'a vasi olarak atanan 2 kişi, iş insanının 20 Aralık 2024'te evlendiği Emine Alangoya ve bazı şüphelilerce kaçırıldığı yönünde polise yaptığı ihbarın ardından harekete geçti. Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler B.C, A.Ş. ve K.İ'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. T24'te yer alan habere göre; İnan Kıraç'ın vasilerine teslim edildiği ve evine götürüldüğü öğrenildi.



Bu günlerde "kaçırıldığı" iddiasıyla konuşulan İnan Kıraç'ın tartışma yaratan evliliğiyle ilgili açılan dava da bu hafta karara bağlanacak.



Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermişti. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıkmıştı. Kıraç'a yapılan testler sonrasında oluşturulan rapor mahkemeye gönderilmişti. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği aktarılmıştı. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar vermiş, avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atanmıştı.



Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen ‘evlenmenin iptali' davasına taraf avukatları katılmıştı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.