Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri ve Kırgızistan Milli Eğitim Eski Bakanı Dosbol Nur Uulu ise Orhan İnandı için endişelerini anlatırken "Orhan beyin bu zamana kadar bulunamaması, Kırgız halkını ve özellikle de ülkemizin gençlerini ciddi şekilde endişelendiriyor. Orhan beyin kimliği belirsiz kişilerce & kötü amaçla kaçırılması bizim için çok kaygı verici bir hadise. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, ilgili devlet yetkilileri ve güvenlik birimleri Orhan beyin bulunması ve bu talihsiz olayın aydınlatılması için bütün imkanlarını seferber etmelidir. Ben Orhan beyi Türkiye’den Kırgızistan’a geldiği 1995 yılından itibaren çok iyi tanıyorum. Ülkemizde, Orhan beyin yönetici olduğu Sapat Eğitim Kurumları’na bağlı okullar açıldı. Bu okullarda Kırgızistan’ın en eğitimli ve yetenekli çocukları yetişti ve hâlâ yetişmeye devam ediyor. Mezun olan öğrenciler, aldıkları eğitim sayesinde bugün ülkemizin kalkınmasında aktif rol oynuyorlar. Bu sebeple, Orhan beyin Kırgızistan’a çok büyük katkıları oldu.

Ülkeye olan katkılarının yanında, ayrıca Kırgız vatandaşı olması sebebiyle de Kırgız yönetimi Orhan beyi bir an önce sağ-salim bulmalıdır" ifadelerini kullandı.



Orhan İnandı'nın kaçırılması Kırgızistan Kadınlar Kongresi Başkanı Zamira Akbagışeva'nın da gündemindeydi. Akbagışeva "Orhan İnandı beyi çok uzun zamandır tanıyorum. Orhan bey, Kırgızistan Kadınlar Kongresi olarak yaptığımız birçok faaliyete katıldı. Faaliyetlerimize katılmasının yanı sıra, birçok projemizde bize destek verdi. Kırgızistan Kadınlar Kongresi olarak ‘Ülkenin En İyileri’ adıyla çıkarttığımız ansiklopedide Orhan beye ve Sapat Eğitim Kurumları öğretmenlerine yer verdik. Orhan beyin kaçırılması bizim için çok trajik ve üzücü bir hadise. Orhan bey Kırgızistan vatandaşı. Devlet, için bütün vatandaşların hayatı çok önemlidir ve can güvenliklerini korumakla yükümlüdür. Kırgız Kadınlar Kongresi olarak Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’dan, Kırgız Hükümeti’nden ve diğer bütün yetkililerden Orhan İnandı beyin bulunması için yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Kırgız halkı olarak, elimizdeki bütün imkanların sefer edilmesini rica ediyoruz. Eğitim her şeyin başında gelir. Eğitimli insan, eğitimli ulus ve eğitimli ülke demektir. Dil bir ülkenin kimliğidir. Ana dili ise ana vatanıdır. Orhan bey, çocuklarımıza anadilimizi öğreten, bunun yanında ülkesini seven faydalı vatansever gençliğin yetişmesine öncülük etmiş birisidir. Bu manada, Orhan İnandı Bey ülkemizin kalkınmasına büyük katkıları olmuş bir insandır" dedi.