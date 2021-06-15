Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı'nın kaçırılmasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Eşi Reyhan İnandı, Orhan İnandı'nın Bişkek'teki Türk Büyükelçiliğinde tutulduğu yönünde bilgileri olduğunu açıkladı. Bununla birlikte İnandı henüz bulunamadı.

Diğer yandan Orhan İnandı'nın kaçırılması ve hala bulunamaması Kırgızistan'ın da en önemli gündemlerinden olmaya devam ediyor. Ülkenin önde gelen isimleri peş peşe Orhan İnandı hakkında açıklamalar yaptı. O isimlerden biri de Milletvekili Parhat Tülendıbaev'di.

Tülendıbaev yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Orhan beyi çok uzun zamandan bu yana, Kırgızistan’a geldiği 1990’lı yıllardan itibaren tanıyorum. Orhan bey çok iyi, şahsiyetli ve nitelikli bir insandır. Onun hep iyi yönlerini gördüm ve şahit oldum. Başta kendi çocuklarım olmak üzere, yakın akrabalarımın çocukları da Orhan beyin açılmasını sağladığı okullarda okudular. Çok kaliteli bir eğitim ve çok iyi terbiye aldılar. Aldıkları kaliteli eğitim sayesinde yurtdışında çok iyi üniversiteler kazandılar ve derece ile mezun oldular. Özellikle tekrar belirtmek isterim ki, Sapat Eğitim Kurumları’na bağlı okullar ülkemiz nesline çok iyi bir eğitim ve terbiye veriyorlar. Kendi ülke vatandaşımızın, daha da ötesi kardeşimiz olarak gördüğümüz Orhan beyin kaçırılması bizi çok üzdü. Hepimiz çok endişeleniyoruz. Cumhurbaşkanından, Millet Meclisi Cogork Keneş'ten ve güvenlik güçlerinden değerli dostumuz Orhan İnandı’nın bulunması için yardımcı olmalarını rica ediyorum."

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri ve Kırgızistan Milli Eğitim Eski Bakanı Dosbol Nur Uulu ise Orhan İnandı için endişelerini anlatırken "Orhan beyin bu zamana kadar bulunamaması, Kırgız halkını ve özellikle de ülkemizin gençlerini ciddi şekilde endişelendiriyor. Orhan beyin kimliği belirsiz kişilerce & kötü amaçla kaçırılması bizim için çok kaygı verici bir hadise. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, ilgili devlet yetkilileri ve güvenlik birimleri Orhan beyin bulunması ve bu talihsiz olayın aydınlatılması için bütün imkanlarını seferber etmelidir. Ben Orhan beyi Türkiye’den Kırgızistan’a geldiği 1995 yılından itibaren çok iyi tanıyorum. Ülkemizde, Orhan beyin yönetici olduğu Sapat Eğitim Kurumları’na bağlı okullar açıldı. Bu okullarda Kırgızistan’ın en eğitimli ve yetenekli çocukları yetişti ve hâlâ yetişmeye devam ediyor. Mezun olan öğrenciler, aldıkları eğitim sayesinde bugün ülkemizin kalkınmasında aktif rol oynuyorlar. Bu sebeple, Orhan beyin Kırgızistan’a çok büyük katkıları oldu.

Ülkeye olan katkılarının yanında, ayrıca Kırgız vatandaşı olması sebebiyle de Kırgız yönetimi Orhan beyi bir an önce sağ-salim bulmalıdır" ifadelerini kullandı.





