İnandı'nın avukatı: Kaçırıldığı ve bize hala Bişkek'te tutulduğu söylendi

SAMANYOLUHABER - Avukat Zootbek Kudaibergenov, Akipress Haber Ajansı'nda düzenlediği basın toplantısında, Orhan İnandi'nin kaçırıldığına ve Bişkek'te bilinmeyen bir yerde tutulduğuna yönelik teyid edilememiş bilgilerin kendilerine verildiğini söyledi.







Kaybolan eğitimci Orhan İnandı'yla ilgili başlatılan soruşturma hakkında konuşan avukat Kudaibergenov, araçtan hiçbir hırsızlık yapılmadığını, değerli eşyalar ve cep telefonunun araçta bulunduğunu ifade etti ve dolayısıyla bunun bir adi soygun vakası olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.





Açıklamalarında Kudaibergenov, "Cumhurbaşkanı'na, dikkatini bu noktaya çevirdiği için minnettarız, ancak bununla Bişkek şehir polis departmanı veya İçişleri Bakanlığı'nın ilgilenmesini istiyoruz." dedi.







Sapat Eğitim Kurumları Başkan yardımcısı Amir Sultanmuratov ise 7-8 yıldır Türkiye'de AKP kaynaklı siyasi davaları zulüm olarak niteleyerek Sapat bünyesinde çalışan vatandaşların Türkiye'ye seyahat etmesinin engellendiğini vurguladı.





Sapat Başkan Yardımcısı Raina Asakeeva ise İnandı'nın 1995'ten beri Kırgızistan'da çalıştığını ve 2001'den beri de Sapat'ın başkanı olduğunu bildirdi.





Bu arada olayın duyulmasının ardından TC Bişkek Büyükelçiliği önünde toplanan Kırgız vatandaşlar ve öğrenciler kaçırılan İnandı'nın bulunması için protesto gösterisi düzenlediler.