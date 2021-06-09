İnandı'nın kaçırıldığı saatlerde, aracının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı

Eğitimci Orhan İnandı’nın Kırgızistan’da kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İnandı’nın aracının kaydettiği görüntüleri avukat Taalaygul Toktakunova paylaştı.





Bold'un haberine göre İnandı Ailesi’nin avukatı Taalaygul Toktakunova, Orhan İnandı’nın kaybolmadan önce arabasındaki DVR cihazının kaydettiği son kayıtları kamuoyuyla paylaştı. Kamera kayıtlarındaki saatle İnandı’nın kaçırılma saatleri birbirini tutuyor.







Toktakunova, 9 Haziran’da Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Orhan İnandı’nın arabasında olan her şeyi kaydeden bir kamera olduğunu, ancak İçişleri müfettişlerin onları almadığını belirtti.





Toktakunova, polis müfettişinin DVR’den gelen verileri almamasına tepki gösterdi. “Görünüşe göre İçişleri Bakanlığı şantiyelere bakmanın yaşayan tanıklar veya olası adam kaçıranlardan daha iyi olduğuna karar verdi” dedi.





Avukat Toktakunova, Facebook paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Orhan İnandı’nın kaybolmadan önce arabasından son kayıtlar. Kişiyi tanıyan var mı? Yakın bir dedektifin söylediğine göre video kaydı alınmamış anlaşılan, İçişleri Bakanlığı canlı ‘tanık’ ya da muhtemel kaçıranlardan daha iyi inşaat alanlarına bakmaya karar vermiş.”





İşte o görüntüler:























