Samanyolu Haber /Gündem / İnanılmaz görüntüler; polis, Semra Kuytul’un otomobilinin önüne kapan attı! /26 Mart 2022 16:54

İnanılmaz görüntüler; polis, Semra Kuytul’un otomobilinin önüne kapan attı!

Ankara’ya gelen Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı

İnanılmaz görüntüler

Adana’da polisin ağır darp ve işkencesine maruz kalan Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik hukuksuzluklar durmuyor. Ramazan programı için Ankara’ya gelen Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul’un otomobili, polisler tarafından keyfi olarak durduruldu. Plakasız araçlarca takibe alınan Kuytul’un aracının önün ‘kaçmasın’ diye kapan atıldı.

Sivil polis araçları Semra Kuytul’un içinde bulunduğu aracın önüne keserek kapısının dahi açılmasına engel oldu. Bir polisin, Semra Kuytul’a, “Kavga çıkaracağız.” dediği iddia edildi. Yaşananlara tepki gösteren Semra Kuytul, “Zorbaca, kanunsuz, zalimce tavırlar görüyorum.. Düşman topraklarında gibiyiz!! Bunlar İsrail polisi mi diye şüphe etmeye başladım.. Yemek yiyeceğimiz yere bile gidemiyoruz.” ifadelerini kullandı.
 
Semra Kuytul’un konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları şöyle:

“Ankara girişinde bizi durdurdular.. Ehliyet ruhsat derken herkese çalışan sistem bize çalışmıyor! ŞİMDİ DE YOLA KAPAN ATTILAR İnanamıyorum..


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