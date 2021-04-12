Samanyolu Haber /Ekonomi / İnanılmaz rakam! Kanal İstanbul'un toplam maliyetini hesapladı /12 Nisan 2021 10:01

İnanılmaz rakam! Kanal İstanbul'un toplam maliyetini hesapladı

Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Kanal İstanbul'un en düşük hesapla 60 milyar dolara mal olacağını, Hazine garantisiyle 300 milyar doları bulacağını belirtti.

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Kahveci, 1,7 milyar dolar maliyetli Osmangazi Köprüsü için bir yılda 3,3 milyar lira ödendiğine işaret ederek, "Şu an para yok diye Türkiye’miz korona salgınında eve kapanamıyor. Devletin Hazinesi yerine, işçilerin biriktirdiği İşsizlik Fonundan ödenen Kısa Çalışma Ödeneğini dahi kesiverdik.

İşsizlik Fonunu bile kullandırmıyoruz para bitiyor diye. Ve salgında dünya 1. oluverdik. Günde 55 bin vakayı bir bakıma parasızlık vakası olarak tanımladım. Nüfusa oranla en kötü ülke Türkiye. Her gün canlarımız gidiyor. Bu tabloyu da sizlere bırakıyorum." diye yazdı.

Kanal İstanbul'un en düşük hesapla 60 milyar dolara mal olacağını, Hazine garantisiyle 300 milyar doları bulacağını savunan Kahveci, "İşte evlatlarımıza yeni bir mirasımız da bu olacaktır. En az 300 milyar dolarlık Kanal İstanbul’un Hazine garantisi. Ama bu garantinin eski KÖİ garantilerinden bir farkı daha var. Mesela Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolları bir bakıma Türk Halkının kullandığı otomobillerin, kamyonların, otobüslerin garantisini içeriyor.

Ama Kanal İstanbul’da durum öyle değil.

Amerikalının gemisi, İngiliz’in gemisi, Rus’un gemisi, Alman’ın gemisi, Yunan’ın gemisi... vs vs. için Türk Halkı Hazine garantisi üstlenmiş olacak. Hem de bu garantileri evlatlarımız ödeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Ecnebi ülke gemileri için evlatlarımızın geleceğini ipotek ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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