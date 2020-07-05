Samanyolu Haber /Gündem / İnanılmaz Soruşturma: Erdoğan'ın TC No'su sorgulandı diye 115 kişi gözaltına alındı /05 Temmuz 2020 10:35

İnanılmaz Soruşturma: Erdoğan'ın TC No'su sorgulandı diye 115 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’nda (MASAK) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019’da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 115 kişinin halen TEM’de tutulduğu öğrenildi. Suçlarıysa içlerinden birinin Erdoğan'ın TC kimlik numarasını sorgulamak.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, “F...” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, eski MASAK çalışanlarının "Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası ile sistemde sorgulama yapmakla” suçlandığı öğrenildi. Savcılık, Erdoğan’ın geçmişteki para hareketlerinin sorgulandığı iddiasını araştırıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MASAK’ta büyük oranda personel değişimi yaşandı.

İhraç edilenlerin yerine diğer kurumlardan uzmanlar getirildi. Hatta bu personel, cemaat soruşturmalarında para hareketlerini araştırdı, savcılık ve mahkemelere raporlar gönderdi. Ancak 2016’dan beri MASAK Başkanı olarak görev yapan Osman Dereli, 9 Ağustos 2019’da sürpriz bir şekilde görevden alındı. Dereli’nin yerine Hayrettin Kurt getirildi. Bu görev değişikliğinin ardından MASAK’ta ciddi bir değişime gidildi. 2016’da MASAK’a getirilen 150’ye yakın personel, Kasım 2019’da görevden alınarak Sayıştay, Maliye ve illerdeki defterdarlıklara gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 30 Haziran Salı günü, eski MASAK çalışanı 115 kişiye saat 06.00’da operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan 115 kişi Ankara Emniyeti TEM Şube’ye getirildi.

Soruşturmada, gözaltındaki MASAK çalışanlarına “mülakat” sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarası ile sorgulama yapıp yapmadıkları, Cumhurbaşkanı’nın geçmişe yönelik para hareketlerini inceleyip incelemedikleri soruldu. Bazı çalışanların, “Bizim MASAK çalışanları olarak takdir yetkimiz yoktur. Önümüze bin 500 kişilik liste gelir, bunları tek tuşla sorgularız. Ancak biz bu kimlik numaralarının kime ait olduğunu bilmeyiz. Zaten, bilgisayarlar devlet büyükleri ve siyasileri sorgulamaya kapatıldı. Bizler darbe girişiminden sonra güvenlik soruşturmalarından geçirilerek buralara alındık” dediği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnanılmaz Soruşturma: Erdoğan'ın TC No'su sorgulandı... Sonraki Haber >>

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:49