Samanyolu Haber /Eğitim / İnanması zor, ama gerçek: 8 tıp fakültesinde akademisyen yok! /01 Eylül 2020 10:06

İnanması zor, ama gerçek: 8 tıp fakültesinde akademisyen yok!

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre, 8 tıp fakültesinde hiç akademik kadro olmadığı, ikisinin ise öğretim üyesi kadrosunun yetersiz olduğu ortaya çıktı.

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Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Kurulu Üyesi Samet Mengüç, "Nitelik yerine nicel kaygılar güdüldüğü için çok sayıda fakülte açılıyor. Böyle olunca da sağlık hizmetinde aksamalar yaşanmaya başlıyor." dedi.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre 8 tıp fakültesinde akademisyen kadrosu bulunmuyor. Bir fakültede yalnızca tek akademisyen yer alırken bir fakültede ise 4 akademisyen bulunuyor.

10'UNDA AKADEMİK KADRO YETERSİZ

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre 80’i devlet 31’i vakıf üniversitesine bağlı olmak üzere tercih yapılabilen 111 tıp fakültesinin 10’unda yeterli akademik kadro yok. 

Bu fakültelere 2020 YKS’de 550 öğrenci yerleşti. ÖSYM verilerine göre bu fakülteler ile akademisyen ve yerleşen öğrenci sayıları şöyle:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi: Akademisyen 1; öğrenci 30
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi: Akademisyen 0; öğrenci 40
Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi: Akademisyen 0; öğrenci 30
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi: Akademisyen 0; öğrenci 80
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi: Akademisyen 0; öğrenci 60
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi: Akademisyen 0; öğrenci 60
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi: Akademisyen 0; öğrenci 60
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi: Akademisyen 0; öğrenci 60 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi: Akademisyen 0; öğrenci 60
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi: Akademisyen 4; öğrenci 70

SAYILARI FAZLA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Samet Mengüç, tıp fakültelerinin sayılarının fazla olduğuna dikkati çekti. 

Mengüç şunları söyledi: “Tıp fakültesinin bir altyapısı, laboratuvarları, akademik yeterliliği olmalı. Ancak açalım bir bina, verelim ilanı, alalım öğrenciyi şeklinde yürütüldüğü için süreç tabi ki nitelik de düşüyor. Zaten bir vakıf açan yanına bir de tıp fakültesi konduruyor. Bu tabii ki iktidarın ekonomik ve politik kaygılarından yapılıyor.”
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