"Erdoğan inat ederse en kötüsünü görmeye hazır olalım"

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra piyasaların toparlanamadığını belirterek, "Türkiye, Erdoğan’ın faiz baskısı nedeniyle, aslında olması gerekenden daha yüksek faiz oranlarına sahip; TL’nin değeri bu nedenle bu kadar düşük.







Hızlı artan kurların da etkisiyle Türkiye’de enflasyon oranları bir süre daha yüksek devam edecek. Küresel enflasyonun da etkisiyle ne zaman aşağı ineceği ise henüz belli değil. Yani Merkez Bankası’nın eylül ayındaki indirim niyeti gerçekleşemeyebilir. Erdoğan yeniden zamansız faiz indirimini başlatırsa en kötüsünü görmeye hazır olalım." ifadelerini kullandı.

