Samanyolu Haber /Ekonomi / "Erdoğan inat ederse en kötüsünü görmeye hazır olalım" /10 Haziran 2021 11:11

"Erdoğan inat ederse en kötüsünü görmeye hazır olalım"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Tayyip Erdoğan'ın "Merkez Bankası Başkanımla konuştum. Temmuz-ağustos gibi faizlerin inmesi lazım" sözlerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı’nın faiz indirimi için temmuz-ağustosu işaret etmesine rağmen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, piyasalarla yaptığı toplantıda faiz indirimi için eylül ayını işaret etti. Kavcıoğlu’nun erken faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini söylemesi piyasaları biraz rahatlattı. Ancak Cumhurbaşkanı’nın faiz konusundaki inadı bilindiği için piyasalardaki tedirginlik devam ediyor." diye yazdı.

SHABER3.COM

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra piyasaların toparlanamadığını belirterek, "Türkiye, Erdoğan’ın faiz baskısı nedeniyle, aslında olması gerekenden daha yüksek faiz oranlarına sahip; TL’nin değeri bu nedenle bu kadar düşük.

Hızlı artan kurların da etkisiyle Türkiye’de enflasyon oranları bir süre daha yüksek devam edecek. Küresel enflasyonun da etkisiyle ne zaman aşağı ineceği ise henüz belli değil. Yani Merkez Bankası’nın eylül ayındaki indirim niyeti gerçekleşemeyebilir. Erdoğan yeniden zamansız faiz indirimini başlatırsa en kötüsünü görmeye hazır olalım." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Erdoğan inat ederse en kötüsünü görmeye hazır olalım" Sonraki Haber >>

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:42:35