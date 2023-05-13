Samanyolu Haber /Politika / İnce adaylıktan çekilince, Memleket Partisi’nden Erdoğan’a destek kararı /13 Mayıs 2023 20:25

İnce adaylıktan çekilince, Memleket Partisi’nden Erdoğan’a destek kararı

Memleket Partili Koray Kurt, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinden sonra aşiret olarak Erdoğan'a destek kararı aldıklarını açıkladı.

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Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.

Partiyi kurdukları ilk günden bu yana kendilerini hedef alan saldırıların olduğunu söyleyen Koray Kurt, partisinin Şehitkamil ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde açıklama yaptı.

Kurt, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, son dönemde demokrasi adına endişe verici eylemlerin gerçekleştiğini aktardı.

Koray Kurt şunları kaydetti:

Ülkemizde yıllardır mücadele edilmesine rağmen varlığına son verilemeyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Millet İttifakı'na yakınlığı sebebiyle şahsım, partimizin il başkanlığı, ailem, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız.

Almış olduğumuz bu kararın en önemli sebebi, uğruna çok canlar verdiğimiz kutsal vatanımızın toprak bütünlüğüdür ve bu bizim için her şeyden önce gelir.
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