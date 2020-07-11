Samanyolu Haber /Gündem / İnce: Ayasofya'da ilk gün namaza gidebilirim /11 Temmuz 2020 10:25

İnce: Ayasofya'da ilk gün namaza gidebilirim

CHP'li Muharrem İnce, davet gelirse Ayasofya'da ilk gün namaza gidebileceğini söyledi.

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Halk TV’de yayınlanan ‘Taksim Meydanı’ programında konuşan CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasına ilişkin konuştu. 

"Ayasofya’nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nindir! Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız" diyen İnce, 'Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?' sorusuna şöyle cevap verdi:  

“O gün protokol olmaz ama, özel bir gün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim.”

'Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur'

Öte yandan Muharrem İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve İbadete açılması kararı Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez. 4 Yıl 10 Ay 23 Gün işgal altında kalan İstanbul'u ve dolayısıyla Ayasofya'yı 'geldikleri gibi giderler' diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur."

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