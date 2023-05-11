İnce çekildi, şimdi ne olacak?

Memleket Partisi Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Oy pusulalarının basıldığı, yurt dışı oy kullanma işleminin tamamlandığı, seçime 3 gün kala gerçekleşen bu çekilme bundan sonraki seçim sürecini nasıl etkileyecek?







PUSULA DEĞİŞMEYECEK, OYLARI GEÇERSİZ SAYILMAYACAK



Gazete Duvar'da yer alan habere göre İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Tolga Öztürk, bir cumhurbaşkanı adayının seçimden çekilmesi durumunda oy pusulalarının değişmeyeceğini, adayın aldığı oyların da geçersiz sayılmayacağını açıkladı.







Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşım yapan Öztürk, “Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir” ifadelerini kullandı.







‘SEÇİLİRSE MAZBATA ALAMAZ, İKİNCİ TURA KALAMAZ’



HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de oy pusulalarında bir değişiklik olmayacağını belirterek, “Seçim süreci planlandığı gibi devam edecek. Yurt dışı oylar da pazar günü Muharrem İnce’ye verilmesi muhtemel oylar da geçerli sayılacak. Tabii resmi olarak çekildiğini YSK'ye bildirmesi lazım” dedi.







Seçilmesi halinde adaylıktan çekilmiş olduğu için İnce’nin mazbata alamayacağını kaydeden Tiryaki, ikinci tura kalması halinde de bu turda yarışamayacağını belirtti.

