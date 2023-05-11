Samanyolu Haber /Gündem / İnce çekildi, şimdi ne olacak? /11 Mayıs 2023 15:08

İnce çekildi, şimdi ne olacak?

Siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri İnce’nin adaylıktan çekilmesi sonrasında oy pusulalarının değişmeyeceğini, seçim sürecinin planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

SHABER3.COM

Memleket Partisi Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Oy pusulalarının basıldığı, yurt dışı oy kullanma işleminin tamamlandığı, seçime 3 gün kala gerçekleşen bu çekilme bundan sonraki seçim sürecini nasıl etkileyecek?

PUSULA DEĞİŞMEYECEK, OYLARI GEÇERSİZ SAYILMAYACAK
Gazete Duvar'da yer alan habere göre İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Tolga Öztürk, bir cumhurbaşkanı adayının seçimden çekilmesi durumunda oy pusulalarının değişmeyeceğini, adayın aldığı oyların da geçersiz sayılmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşım yapan Öztürk, “Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİLİRSE MAZBATA ALAMAZ, İKİNCİ TURA KALAMAZ’
HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de oy pusulalarında bir değişiklik olmayacağını belirterek, “Seçim süreci planlandığı gibi devam edecek. Yurt dışı oylar da pazar günü Muharrem İnce’ye verilmesi muhtemel oylar da geçerli sayılacak. Tabii resmi olarak çekildiğini YSK'ye bildirmesi lazım” dedi.

Seçilmesi halinde adaylıktan çekilmiş olduğu için İnce’nin mazbata alamayacağını kaydeden Tiryaki, ikinci tura kalması halinde de bu turda yarışamayacağını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnce çekildi, şimdi ne olacak? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:35